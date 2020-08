GTA V passe les 135 millions de ventes GTA V passe les 135 millions de ventes

On l'a déjà dit pour d'autres et c'est d'autant plus valable pour Take Two : le Covid-19 et le confinement associé ont largement servi aux finances de l'éditeur qui enregistre un CA record, pour derrière un bénéfice net de plus de 75 millions d'euros avec seulement deux sorties : le petit XCOM Chimera Squad et la version Switch de The Outer Worlds.



Vous l'avez donc compris car ça n'a rien d'une surprise : l'essentiel du business s'est fait que les titres déjà présents comme Red Dead Redemption 2, NBA 2K20 mais aussi l'increvable GTA V qui, tenez vous bien, ne s'est jamais autant vendu durant un printemps. On rappelle que le jeu a bientôt 7 ans, et qu'il n'a toujours pas achevé sa carrière avec un retour programmé en 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X dans une version premium qui offrira un boost du rendu.



Quelques chiffres :



- Grand Theft Auto V : 135 millions de ventes (!)

- Red Dead Redemption 2 : 32 millions

- NBA 2K20 : 14 millions

- Borderlands 3 : 10,5 millions

- The Outer Worlds : 2,8 millions



Et dans le détail :



- NBA 2K20 a rapporté 1 milliard de dollars en incluant les micro-transactions.

- Sur le même laps de temps, Borderlands 3 s'est mieux vendu que le 2 (+69%).

- The Outer Worlds est considéré comme un succès au regard du budget.

- Inversement, Disintegration semble faire un flop (même pas de chiffre).