Project Athia sera bien un open-world Project Athia sera bien un open-world

On ne sait absolument pas quand sortira Project Athia (PC/PS5), et autant se montrer patient avec Square Enix, mais c'est lors d'une nouvelle interview accordée au Weekly Tokyo Keiai Plus que Yosuke Matsuda nous a au moins appris que ce serait plus précisément « un jeu d'aventure en monde ouvert ».



A part ça, rien à retenir hormis que le jeu exploitera évidemment le Ray Tracing et que Matsuda garantit si besoin est que malgré l'importance du marché mobile depuis des années, Square Enix continuera de développer des AAA sur consoles de salon (et PC donc) car c'est là que se trouve « le meilleur de la technologie ».