Halo Infinite : 343i confirme le split-screen à 2 pour la campagne (et jusqu'à quatre en ligne)

Promesse depuis la gronde du cinquième épisode, le mode split-screen de Halo Infinite est à nouveau pleinement validé par le Jerry Hook (responsable design), qui assure donc que les fans de « coop sur canapé » pourront se lancer dans la campagne à deux joueurs, ce chiffre grimpant à quatre si vous passez par le online.



On espère maintenant que contrairement à Halo 5 Guardians, l'expérience solo soit aussi satisfaisante qu'à plusieurs : on se souvient notamment que la campagne était tellement conçue pour 4 qu'il était presque impossible de le finir en solo dans la difficulté maximum (d'ailleurs même à deux, c'était très compliqué vu l'IA alliée…).



Une bonne nouvelle dans tous les cas au coeur d'une tempête de bad-buzz face au rendu et aux prétentions jeux à service qui n'est pas toujours bien trouvées (le Ray Tracing non disponible au lancement par exemple) mais il reste encore quelques mois pour corriger le tir.