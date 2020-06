[Rumeur] Eurogamer : la Xbox Lockhart sera bien dévoilée à part, courant août [Rumeur] Eurogamer : la Xbox Lockhart sera bien dévoilée à part, courant août

Après VentureBeat (et d'autres d'ailleurs), c'est au tour d'Eurogamer d'indiquer selon ses sources que la Xbox Lockhart aurait bien dû être annoncé ce mois-ci, durant l'E3 2020 s'il avait eu lieu, avec le prix qui va avec sans oublier évidemment celui du modèle SX.



La mort temporaire (?) de l'E3 a conduit Microsoft a revoir la chronologie de sa communication mais la présentation de la Lockhart était pourtant maintenue en juin, avant (on nous le confirme encore) être soudainement reporté pour le mois d'août, peut être parce que le constructeur ne voulait pas se poser devant le show PS5, ou peut être parce que la firme souhaite faire de cette annonce la cerise sur le gâteau, après le bal des jeux first-party & AAA en juillet.



Microsoft qui bien entendu n'a pas voulu commenter tout cela auprès d'Eurogamer mais quand bien même, on se souviendra que Aaron Greenberg avait promis une annonce en juin, avant de rétropédaler pour dire qu'il y aurait quelque chose de « différent d'un Inside »… Et nous voilà le 29 juin et à moins d'un miracle demain, ce qui était prévu a bien été reporté, démenti ou pas.