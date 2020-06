Charts UK : pour seulement 4€, Bravely Second devient beaucoup plus intéressant Charts UK : pour seulement 4€, Bravely Second devient beaucoup plus intéressant

L'institut Chart-Track nous livre son nouveau rapport sur les ventes UK de la semaine qui vient de s'achever, et avant que vous ne vous demandiez s'il y a eu une faille temporelle, une explication s'impose : le géant Argos (l'un des plus gros détaillants du territoire) a décidé d'écouler ses stocks de jeux 3DS, en faisant des promos massifs sur une poignée de titres.



Voir le remaster de Bob L'Éponge 3ème n'est pas surprenant vu la popularité de la licence, et pour ce qui est cité à l'instant, concernat Bravely Second qui vient (tenez vous bien) de taper 3 fois plus d'exemplaires que lors de sa semaine de lancement, sachez qu'il y avait de quoi craquer : il était vendu pour l'équivalent de 4€, et environ 6€ pour l'édition limitée. Ça ne refuse pas, et notez que Metroid Federation Force est passé à la 28ème place (vendu environ 14€).



Dernier point amusant de ce top 10 : si The Last of Us 2 garde sa place mais voit son quota chuter de 80 % (habituel pour ce genre de AAA très attendu), il faut croire que ce deuxième épisode a intéressé suffisamment de monde pour se lancer dans la licence puisque le premier épisode (9ème place) voit lui inversement ses ventes booster de 80 %.



1. The Last of Us : Part II (=)

2. Bravely Second (Retour)

3. Bob l'Éponge : Battle for Bikini Bottom (Retour)

4. Ring Fit Adventure (-2)

5. Animal Crossing : New Horizons (+7)

6. FIFA 20 (-3)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

8. Grand Theft Auto V (-2)

9. The Last of Us Remastered (+8)

10. Minecraft Switch (-3)