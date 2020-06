Game Freak recrute pour le prochain Pokémon Game Freak recrute pour le prochain Pokémon

On ne sait pas encore combien de temps durera le suivi de Pokémon Epée & Bouclier, qui accueille d'ailleurs aujourd'hui sa première extension, mais l'avenir est déjà en préparation puisque dans le cadre d'offres de recrutement, Game Freak annonce rechercher 23 nouveaux employés (programmeur, artiste, etc.) dans le but éloquent de « créer un nouvel épisode dans la série principale Pokémon ».



Et quelques part, 23 nouvelles têtes, ce n'est pas rien pour un studio qui était jusque là sous la barre des 150. Les cyniques diront que c'est peut être enfin signe d'un peu d'ambition, au moins technique, mais il faudra se montrer patient avant de pouvoir vérifier cela.