L'EA Play Live est également reporté L'EA Play Live est également reporté

Dans cette journée décidément bien vide en actualité, il fallait bien terminer par une mauvaise nouvelle dont nous avions d'ailleurs le pressentiment ce matin : la conférence EA Play Live est bien reporté, passant du vendredi 12 au vendredi 19 juin à 01h00 du matin (heure FR).



On vous épargne les détails du communiqué (lisez n'importe lequel, c'est les mêmes mots) et on patientera jusque là pour avoir des nouvelles du Project Maverick en rumeur, et pourquoi pas de Bioware qui sont censés plancher sur Dragon Age 4 depuis des années, en plus d'une MAJ majeure type reboot pour Anthem.