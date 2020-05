13 Sentinels : l'annonce occidentale en vue 13 Sentinels : l'annonce occidentale en vue

Tout porte à croire que 13 Sentinels : Aegis Rim va enfin sortir en occident : durant son show « période E3 », et plus précisément le 9 juin, IGN vient d'annoncer proposer un trailer exclusif du dit-jeu, ne laissant plus de doute quant à une annonce officielle (parce que sinon, on ne verrait pas l'intérêt d'en parler, quelque part).



Un titre très obscure en apparence qui a réussi à conquérir le coeur des joueurs japonais sur la longueur grâce au "bouche à oreille" : 130.000 ventes, et de nombreuses récompenses remportées, dont celle de la meilleure nouvelle IP 2019 et celle du meilleur scénario (Awards Famitsu Dengeki).