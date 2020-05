Dark Souls III, c'est maintenant 10 millions de ventes Dark Souls III, c'est maintenant 10 millions de ventes

Bandai Namco et FromSoftware nous ont livré un communiqué pour déclarer que la franchise Dark Souls avait en trois épisodes (et diverses rééditions) réussie à dépasser les 27 millions d'exemplaires en 9 ans, dont tout de même 10 millions juste pour Dark Souls III, ce chiffre incluant l'édition « The Fire Fades ».



Un bilan imposant pour ce qu'on ne peut plus définitivement considérer comme un genre de niche, surtout quand on s'amuse au jeu de la comparaison : hors Nintendo, très rares sont les titres japonais depuis des années à avoir passé le cap des 10 millions, incluant les productions Square Enix.



Reste maintenant à parler du fameux Elden Ring, nouvelle collaboration entre les deux groupes où se rajoute à l'équation l'écriture de George RR Martin, mais il n'y a malheureusement toujours rien à en dire, un pesant silence entourant ce projet qui n'a même pas la moindre fenêtre de sortie.