Sans surprise, le Tales of Festival est annulé Sans surprise, le Tales of Festival est annulé

C'était assez obvious même si l'information n'avait pas été officialisée jusqu'à aujourd'hui : le Tales of Festival (13 au 14 juin au Japon) est annulé, sans compensation puisque Bandai Namco ne compte pas soutenir une initiative numérique à la place, préférant annoncer que la prochaine édition aura lieu plus tôt que prévu, à savoir début mars 2021.



Une annulation forcément triste pour ceux qui attendaient enfin des nouvelles de Tales of Arise, premier épisode purement dédié à cette génération (qui ironiquement est sur le point de se terminer), se permettant d'exploitant l'Unreal Engine 4 pour un rendu déjà très satisfaisant.



Le titre n'a d'ailleurs toujours pas de date mais gageons que les multiples events du printemps/été permettront de caser quelques informations sur le sujet.