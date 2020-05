EA confirme que Star Wars : Jedi Fallen Order est devenu une franchise EA confirme que Star Wars : Jedi Fallen Order est devenu une franchise

Cela avait déjà été sous-entendu par Respawn, ne serait-ce que dans le cadre des offres d'emploi, et c'est maintenant pleinement officiel : Star Wars Jedi : Fallen Order est devenu aux yeux d'Electronic Arts une franchise à part entière.



Nous aurons donc un deuxième épisode un jour ou l'autre, assurément sur Next Gen, et peut-être même un troisième si le succès est de nouveau au rendez-vous car rien n'empêchera Disney d'accorder un nouveau chantier à l'éditeur, même lorsque le partenariat initial sera terminé (en 2023).



En passant et pour rester dans le même groupe, VentureBeat a confirmé que le fameux « EA HD » à venir cette année sera bien Mass Effect Trilogy, et que la Switch n'est pas concernée. Du moins « pas pour l'instant ».