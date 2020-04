Cyberpunk 2077 aura sa manette One Cyberpunk 2077 aura sa manette One

Nous sommes le 16 avril 2020 et c'est un jour bien difficile pour les fans de CD Projekt qui savent bien que si tout s'était passé comme prévu, le monde serait en train de commencer sa première partie de Cyberpunk 2077, ce qui aurait été bienvenue en cette période de confinement...



Mais il va falloir patienter jusqu'en septembre et en attendant, vous pouvez découvrir que Microsoft va nous pondre une énième manette spécialement dédiée à ce gros morceau de fin d'année. Une manette Xbox One évidemment, mais que vous pourrez de toute façon réutiliser sur SX (juste que vous n'aurez pas le bouton magique Share).