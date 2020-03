[Rumeur] Après son soutien sur Resident Evil 3, le studio M-Two sur un nouveau remake pour Capcom [Rumeur] Après son soutien sur Resident Evil 3, le studio M-Two sur un nouveau remake pour Capcom

Beaucoup ne connaissent pas encore le studio M-Two Inc et il est donc bon de rappeler que cette boîte a été fondé par l'ancien PDG de PlatinumGames, Tatsuya Minami, s'étant ironiquement rapproché de Capcom pour (on l'apprend aujourd'hui) servir de soutien dans le développement de Resident Evil 3 Remake.



Et VGC, donc les mêmes qui ont amorcé la grosse rumeur du jour (voir le truc Mario plus bas), indique toujours selon ses sources que le studio se serait également fait confier le développement d'un nouveau projet (cette fois comme équipe principale) sur un nouveau remake de haute importance, toujours pour Capcom.



Et là… C'est l'heure de spéculer en vous préparant tout de même à supprimer quelques candidats : le visiblement renseigné Dusk Golem indique que ce remake ne concerne ni Code Veronica, ni un quelconque Dino Crisis.