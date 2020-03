Xbox SX : Microsoft assure un lancement dans les temps et en stock suffisant Xbox SX : Microsoft assure un lancement dans les temps et en stock suffisant

Depuis quelques semaines, des rumeurs en évident rapport avec la pandémie de coronavirus courent pour indiquer un possible stock moindre pour les consoles de prochaine génération lors de leur lancement, voir-même un possible report à 2021.



Souhaitant rassurer son public avide d'avoir sa Xbox Series X en Day One ou dans les alentours, Satya Nadella a indiqué auprès de CNBC que non seulement la console sortirait bien dans les temps annoncés, mais que les livraisons seraient à la hauteur des attentes. Le PDG de Microsoft explique en effet que malgré la problématique qui touche actuellement l'occident dans sa quasi-entière totalité, la Chine (qui va assurer l'essentiel du chantier on le sait) semble avoir passé le pire de l'épidémie et que beaucoup d'entreprises et usines ont déjà repris leur activité, permettant en l'état actuel des choses d'avoir bon espoir pour lancer la production dans les mois à venir.



En passant, Nadella indique que malgré le surplus de data demandé vu les centaines de millions de personnes en confinement, l'infrastructure Cloud continue actuellement de résister, vantant qu'avec une architecture d'ancienne génération pour le traitement de données, « nous n'aurions pas été en mesure de faire face à cette crise aussi efficacement que maintenant ».