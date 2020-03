E3 2020 : malgré l'annulation, Microsoft et Ubisoft au rapport pour un ''Digital Event'' E3 2020 : malgré l'annulation, Microsoft et Ubisoft au rapport pour un ''Digital Event''

Face à l'annulation de l'E3, les habitués commencent à réagir et c'est Microsoft (via Phil Spencer) ainsi que Ubisoft qui annoncent chacun de leurs cotés que l'absence du salon n'empêchera pas la tenue d'un event « digital », donc une conférence probablement à huit-clos que chacun pourra suivre en ligne, ce qui quelque part ne changera rien des habitudes pour la majorité du public.



Les dates de diffusion et le programme exact seront dévoilés plus tard, et on imagine que d'autres suivront, comme par exemple Nintendo et Bethesda.



UPDATE :

Si Microsoft est de suite clair sur la tenue de la chose (logique vu qu'il y a une console à lancer derrière), Ubisoft déclare en être encore à explorer la façon de procéder.