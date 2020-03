Charts Japon : Pokémon Donjon DX ne surprend pas, pendant que la Switch continue sa lutte

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 2 au 8 mars 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Sur l'archipel, Nintendo maintient comme il peut son stock de Switch pour au moins assurer une tendance correcte en attendantla semaine prochaine et le renfort de Switch Lite Rose pour compenser le recul actuel. D'ailleurs comme la semaine dernière et sans que l'on puisse parier sur un rapport de cause à effet, PS4/3DS/One continue d'afficher de légères hausses.Coté jeux, la sortie du moment, c'étaitqui ne fait pas de miracle : c'est mieux que le premier épisode 3DS (120.000), moins que le second (190.000) et toujours éloigné de la grande époque GBA/DS. Dans tous les cas, la console garde son bonus dématérialisé dont on ne connaît pas encore la portée.Rappelons enfin que le prochain rapport mettra en avant le lancement de