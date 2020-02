Le prochain Direct sera pour Animal Crossing

D'un coté, on s'attendait à un « vrai » Nintendo Direct, et de l'autre, après Pokémon et Smash Bros, on sentait le coup arriver et c'est vérifié : le prochain show de Nintendo sera donc un Direct spécialement consacré à, où l'on nous abreuvera de toutes les informations possibles le temps de 25 minutes.Ça se passera ce jeudi 20 février, à 15h00, à un mois pile du lancement mondial (20 mars).