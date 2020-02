Xbox Game Pass : la seconde vague de février Xbox Game Pass : la seconde vague de février

Faute d'Inside Xbox depuis un moment, c'est par le biais d'un simple communiqué que Microsoft décrit ce qui nous attend dans le programme Xbox Game Pass pour la deuxième moitié du mois de février, aussi bien sur PC que sur Xbox One, et il y a encore du lourd.



20 février :

- Ninja Gaiden II (Xbox One, rétro)



25 février :

- Kingdom Hearts III (Xbox One)

- Wasteland Remastered (PC et Xbox One)

- Two Point Hospital (PC et Xbox One)



26 février :

- Yakuza 0 (PC et Xbox One)



27 février :

- The Jackbox Party Pack 3 (Xbox One)



Mais également dans le courant du mois sur PC :

- Reigns : Game of Thrones

- Indivisible