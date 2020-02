Catherine : Full Body repéré sur Switch Catherine : Full Body repéré sur Switch

Atlus a récemment livré un sondage pour savoir ce que les joueurs Switch aimeraient voir arriver sur leur console (sans rien promettre non plus pour le moment) et il semblerait qu'un portage soit déjà signé à en croire l'organisme de classification taïwanais (très souvent dans le juste) : Catherine Full Body, donc la récente version « ++ » déjà sortie sur PlayStation 4 et PS Vita.



Notons que ce même listing intègre une XCOM 2 Collection, donc probablement un portage avec l'extension sortie entre temps.