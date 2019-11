Death Stranding : une MAJ en approche pour la taille des textes (et pas que) Death Stranding : une MAJ en approche pour la taille des textes (et pas que)

La présence de vies humaines n'étant pas routinière dans l'univers de Death Stranding, cela a permis aux développeurs de faire une sérieuse économie de ressources et d'éviter de fait un paquet de bugs pour nous livrer une très bonne copie au lancement, surtout pour un open-world.



Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à corriger et l'équipe annonce d'ailleurs l'arrivée d'une MAJ (mi-décembre) pour prendre en compte l'une des demandes d'importance de la communauté à travers le monde : agrandir la taille des textes, que ce soit pour les sous-titres mais aussi et surtout les très nombreux documents/mails.



La MAJ offrira d'autres choses mais c'est tout ce que l'on sait pour le moment. A voir donc si d'autres demandes d'importance seront prises en compte cette fois ou prochainement, comme (parmi les plus importantes) la possibilité de zapper la cinématique de l'Odradek, le mode photo, et une option pour tirer les « colis » laissés par la communauté dans chaque casier.