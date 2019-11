Star Wars Jedi : Fallen Order vient prouver à EA le possible succès des jeux solo Star Wars Jedi : Fallen Order vient prouver à EA le possible succès des jeux solo

Finalement, les jeux solo, ça peut se vendre et Star Wars Jedi : Fallen Order vient directement de le prouver à Electronic Arts (qui un temps ne voulait pas entendre parler d'autre chose que du multi) :



- meilleur lancement dématérialisé sur 15 jours (pour un jeu Star Wars chez EA)

- meilleur lancement PC (idem), donc devant Battlefront 2 et The Old Republic



Du coup, forcément, on est tout fier chez Respawn qui avait déjà signé le succès surprise d'Apex Legends en février, et Charlie Houser (directeur stratégique) fait savoir qu'il aimerait bien évidemment que le studio poursuivre l'histoire désormais mise en place.



Fort probable que l'éditeur validera la demande, au moins pour un épisode : n'oublions pas que le partenariat d'exclusivité avec la marque se termine dans quatre ans.