Des visuels et une info pour Trials of Mana Des visuels et une info pour Trials of Mana

Square Enix a livré une nouvelle vague de visuels (et trois jolis artworks) pour Trials of Mana, remake de Seiken Densetsu 3 qui malgré son absence surprenante de mode coopération apportera tous les fondamentaux de l'original dont son système de classe et le choix entre les différents « héros » pour débuter l'aventure.



A ce propos, les développeurs ont tenu à apporter une petite modification bienvenue pour éviter de devoir recommencer plusieurs fois le jeu afin de ne rien louper : désormais, lorsque vous rencontrerez un compagnon, il sera possible de jouer son prologue ou (si vous préférez) visionner une scénette flashback retraçant l'équivalent.



Sortie prévue le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.