[Rumeur] The Outer Worlds en 4K sur One X, mais ''aucune amélioration'' pour la PS4 Pro [Rumeur] The Outer Worlds en 4K sur One X, mais ''aucune amélioration'' pour la PS4 Pro

Il est forcément de coutume aujourd'hui de voir de nombreux jeux bénéficier d'améliorations diverses pour les possesseurs de PlayStation 4 Pro et Xbox One X (histoire de rentabiliser l'achat quoi), mais il existe des exceptions, et même des cas encore plus rares : lorsque l'une des deux machines est clairement privilégiée.



Et cela semble être le cas du futur The Outer Worlds où l'un des représentants de T2 Private Division (éditeur du projet) a fait savoir auprès du site WindowsCentral que le titre proposerait la 4K sur Xbox One X (natif ou non), et « aucune amélioration » sur PS4 Pro. On va dire que ça a le mérite d'être clair…



Ce n'est pas une première puisqu'un certain We Happy Few s'est retrouvé dans la même situation et, « probable hasard », les deux jeux viennent de développeurs aujourd'hui entre les mains de Microsoft.



Dans tous les cas, ça sort ce 25 octobre.