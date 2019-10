Malgré toutes les affaires, Hideo Kojima continue d'être reconnaissant envers Konami Malgré toutes les affaires, Hideo Kojima continue d'être reconnaissant envers Konami

A l'approche de Death Stranding, Hideo Kojima a lâché une nouvelle interview à Famitsu, où le plus intéressant va se situer dans les anecdotes après avoir Konami, et le fait que la renommée n'est pas toujours d'une grande aide pour rebondir efficacement. Pas totalement en tout cas.



« C'était il y a déjà trois ans et neuf mois, lorsque j'ai dû tout reprendre seul. A cette époque, j'avais 53 ans. C'est un âge où certains prennent leur retraite. Les membres de ma famille étaient contre l'idée de créer un nouveau studio. J'avais 53 ans, je n'avais pas l'argent nécessaire ni grand-chose d'autre. Il y avait juste moi, qui voulait faire un jeu en monde ouvert. »



Pour Kojima, les doutes quant à la réussite de son projet était simple : « [De mémoire] Il n'y a pas un seul concepteur de renommée mondiale qui a directement retrouver le succès en repartant à zéro. »



« J'ai dû aller dans plusieurs banques, mais je n'arrivais pas à emprunter d'argent. Ils disaient que même si j'étais connu, il n'y a aucune garantie derrière. C'est comme ça que fonctionne le Japon »



La chance va tomber au moment où il ne s'y attendait pas : un représentant de la plus grande banque du Japon était fan des jeux Kojima, et a accordé sa confiance pour le financement.



Le créateur ajoute que ce fut la même chose pour la recherche des locaux. Lui voulait un bel immeuble non pas pour le plaisir mais juste pour l'image et que cela puisse rassurer les maris et épouses de ses prochains employés. Et ce fut tout autant compliqué car au Japon, comme partout ailleurs, le secteur du JV est loin d'intéresser la totalité du grand public, faisant que de nombreux propriétaires demandaient « Mais c'est quoi Kojima Productions ? »



Et, décidément, c'est de nouveau un fan de ses productions qui lui a loué de nouveaux locaux, certes en dehors des plus beaux endroits, mais néanmoins suffisamment acceptable pour plaire au plus grand nombre.



« Si j'ai réussi à avoir tout cela, c'est donc grâce aux trente années passées chez Konami. Je continue d'être reconnaissant envers eux, et je ne pourrais nier ce lien. »



(Source : propos retranscris par Kotaku)