Red Dead Redemption 2 se dévoile sur PC Red Dead Redemption 2 se dévoile sur PC

Comme attendu, Rockstar a dévoilé les premières informations concrètes sur ce qu'ils qualifient déjà « d'édition ultime » de Red Dead Redemption 2, donc pour les PCistes qui ont dû attendre bien longtemps et qui pourront enfin se jeter dans la destinée d'Arthur Morgan le 5 novembre.



A ce propos, si vous précommandez la bête sur le launcher perso de Rockstar (jusqu'au 22 octobre), vous repartiez avec tout un tas de bonus (voir ci-dessous) dont deux jeux PC au choix parmi les anciennes œuvres de l'éditeur, incluant GTA III, Max Payne 3 et Bully.



Au niveau des avantages ?



- Améliorations graphiques sur tous les points (textures, distance d'affichage, effets de lumière, occlusion ambiante, rendu de la végétation…)

- Compatible HDR/60FPS/4K (et même au-delà pour les bourgeois)

- Compatible multi-écrans



- Trois missions inédites « chasseurs de prime »

- Deux nouvelles missions de gangs

- Deux nouveaux trésors à dénicher

- Une nouvelle mission à loot

- Quatre nouvelles armes, dont trois exclusifs jusque là à Red Dead Online

- Quatre chevaux supplémentaires

- Cinq objets spéciaux à trouver, octroyant divers bonus



Configuration minimum



- OS Windows 7

- Intel Core i5-2500K/AMD FX-6300

- 8GB de mémoire

- Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

- 150Go sur le disque dur

- Compatibilité DirectX



Configuration recommandée



- OS Windows 10

- Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

- 12GB de mémoire

- Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

- 150Go sur le disque dur

- Compatibilité DirectX



Enfin, dernier petit rappel : les joueurs Steam devront patienter jusqu'en décembre.