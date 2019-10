Cyberpunk 2077 : du gameplay FR à la PGW Cyberpunk 2077 : du gameplay FR à la PGW

Les attentes ne croulent pas vraiment concernant la Paris Games Week qui se tiendra à la fin du mois (du 30 octobre au 3 novembre), mais on sait désormais qu'il y aura au moins un rendez-vous à retenir : CD Projekt annonce sa présence au salon via une présentation de Cyberpunk 2077, avec pour la première fois un aperçu du doublage FR.



Rien ne stipule en revanche si le gameplay en question sera inédit ou pas, surtout qu'on ignore toujours à quoi ressembleront les versions PS4 (Pro) et One (X).