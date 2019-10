Doom Eternal arrivera finalement en mars 2020 [UP] Doom Eternal arrivera finalement en mars 2020 [UP]

Comment ? Vous trouviez que le planning du début d'année prochaine était déjà bien trop chargé ? Bethesda ne l'a pas entendu de cette oreille et annonce un report de Doom Eternal qui atterrira donc le 20 mars 2020.



Bonus intéressant : le portage de Doom 64 sortira finalement sur tous les supports (PC, PS4, One, Switch) et fera l'objet d'un bonus de précommande. Sympa.



UPDATE



- Oups. Mars 2020, c'est sur PC, PS4 & One. La version Switch attendra encore davantage (pas plus de précisions).

- Ah et le multi 1V2 ne sera pas présent au lancement quelle que soit la version, mais plus tard en MAJ gratuite.

- Et notez aussi que le bonus de préco (Doom 64) est une exclu Micromania pour le marché physique.