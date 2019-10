Death Stranding : Kojima évoque les choix & conséquences face aux PNJ Death Stranding : Kojima évoque les choix & conséquences face aux PNJ

En pleine tournée mondiale pour l'arrivée prochaine de Death Stranding, Hideo Kojima a pu rencontrer quelques fans au Garage Museum of Modern Art de Moscou, et lâcher quelques miettes d'informations qu'a pu récupérer le site wwcftech (puis Eurogamer) afin de les fournir au peuple.



La principale information, c'est que si le jeu ne devrait proposer qu'une seule fin (Kojima en tout cas a déjà déclaré de pas être trop fans des multiples fins), cela n'empêchera pas de mettre en place un système de choix sans être trop intrusif puisque purement annexe. Le jeu proposera en effet des PNJ et certains pourront mourir en fonction de vos actions, voir votre absence d'action.



Pour illustrer ses mots, Kojima prend en exemple simple un PNJ malade que vous allez rencontrer en début d'aventure. Il sera (scénaristiquement) obligatoire de l'aider en lui rapportant quelques médicaments mais une fois cela fait, vous serez libre de procéder comme vous le voulez : soit vous arrêtez les allers-retours pour le soigner, et il finira par mourir, soit vous pouvez de temps en temps revenir le voir, l'occasion d'entendre ses histoires. Le vice est que plus vous progressez dans le jeu, plus vous vous éloignez en distance de cette quête et seuls les joueurs désireux de connaître la vie du malade (et probablement de le sauver) se souviendront qu'il faut de temps en temps revenir le voir.



Kojima n'a en revanche pas précisé si quoi qu'il arrive, il sera possible de « sauver » tout le monde ou seulement une partie.



Death Stranding sortira le 8 novembre sur PS4.