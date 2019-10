Pokémon E&B : GameFreak précise ses propos sur les arènes de Galar Pokémon E&B : GameFreak précise ses propos sur les arènes de Galar

Dans la dernière édition du magazine Game Informer qui se chargeait de livrer de nouvelles informations sur Pokémon Epée & Bouclier, le réalisateur Shigeru Ohmori a fait savoir qu'il y aurait 18 arènes à Galar, en omettant un détail pourtant de haute importance.



Car, non, il n'y aura pas 18 arènes à squatter pour en combattre les représentants, mais seulement 8. Comme la plupart des épisodes donc. Le quiproquo vient du fait que les 18 arènes sont évoquées seulement à but scénaristique : c'est effectivement ce nombre qui tente de faire partie des huit de la Ligue Majeure (ou de ne pas en sortir si c'est déjà le cas), faisant d'ailleurs que les huit en question ne seront pas les mêmes selon votre version. Voilà voilà…



En passant, on rappelle qu'une forme Galar de Ponyta a été dévoilée ce week-end, et qu'on ne comprend toujours pas le teasing autour des Krabby qui squattent le site officiel.