Le contenu du prochain Inside Xbox évoqué Le contenu du prochain Inside Xbox évoqué

Deux rendez-vous en actualité ce mardi 24 septembre avec tout d'abord le State of Play de Sony vers 22h00, qui sera suivi à minuit du nouvel Inside Xbox dont Microsoft nous tease un peu le contenu, assurant qu'on y trouvera les choses suivantes :



- The Outer Worlds

- Ghost Recon Breakpoint

- AfterParty

- DayZ

- Hitman 2

- Children of Morta

- Atlas

- Code Vein



- Du Xbox Game Pass

- Du Project xCloud

- Un mot sur le X019 de novembre



Et « bien plus », comme d'habitude.