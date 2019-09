Bandai Namco : un remaster en vue pour Klonoa Bandai Namco : un remaster en vue pour Klonoa

Au Japon, « Encore », c'est une habituelle appellation pour parler de « version + » ou de remaster (on l'a encore récemment vu avec Tokyo Mirage Session sur Switch) et Bandai Namco l'a déjà utilisé à deux reprises avec Katamary Damacy puis le récemment annoncé Kotobo no Puzzle : Moji Pittan.



Pourquoi l'on évoque ce sujet ? Tout simplement pour dire que l'éditeur vient d'enregistrer cinq nouvelles marques, dont un retour de l'oublié Klonoa :



- Klonoa Encore

- Genpei Touma Den Encore

- Mr Driller Encore

- SplatterHouse Encore

- Wagyan Land Encore



Plus qu'à attendre les annonces officielles.