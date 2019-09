Un nouveau Mega Man en développement Un nouveau Mega Man en développement

Alors que le monde accueillera Mega Man Zero/ZX Legacy Collection le 21 janvier 2020 sur tous les supports (la troisième compilation donc), Kazuhiro Tsuchiya de Capcom vient d'annoncer une très bonne nouvelle aux fans via une interview accordée à 4Gamer : un nouvel épisode inédit est en développement et… c'est tout ce que l'on sait pour le moment.



Car vicieux dans ses propos, le producteur fait savoir qu'à ses yeux, il n'existe pas de spin-off dans Mega Man et que tous les jeux font partie d'une seule même saga.. De fait, quand on nous dit « prochain jeu », il peut s'agir de tout et n'importe quoi : Mega Man 12, Mega Man X9, Mega Man Zero 5… Bref, balancez vos paris ou patientez jusqu'à l'annonce.