L’annonce inattendue d’un nouvel épisode de Megaman qui avait pris apparemment sa retraite il y a 8 ans, ne pouvait que me réjouir au plus haut point en tant que fan de la première heure.Le jeu terminé, le constat n’est malheureusement pas à la hauteur de mes attentes et finalement je rejoins complètement l’avis de Shanks (que je trouve au final moins sévère que moi)…Pour rentrer dans le vif du sujet pour moi cet épisode est une déception pour plusieurs raisons. Tout d’abord la première chose qui m’a étonné de la part de Capcom s’est d’avoir renié dans ce nouvel épisode des évolutions marquantes de la série initiées il y a 25 ans !Première très grosse mauvaise surprise pour moi lorsque j’ai entamé le jeu: l’absence d’un stage d’introduction!Cette évolution majeure, comme je le précisais, avait été introduite dans Megaman X en 1993, premier épisode de l’arc « X » à proposer donc un stage inédit avec un boss inédit introduisant le scénario dans un but qui était clairement de donner une toute autre épaisseur et profondeur narrative au titre afin de marquer aussi la différence avec la série « classic »Ce stage d’introduction, qui depuis cette date faisait partie des acquis de la série et complétait désormais son ADN s’est donc tout naturellement retrouvé dans les épisodes Megaman « classic » à partir du septième épisode…Donc j’avoue l’avoir eu vraiment de travers lorsque j’ai entamé cet épisode 11 en constatant que l’on tombait directement sur la sélection des niveaux.Alors je ne sais pas si c’est à cause de la paresse ou de manque de moyen de l’équipe de développement, on dirait surtout que CAPCOM n’a plus grande considération pour cette série, vu la façon dont il a traité ce nouveau titre avec pas mal de négligences.En fait le gros problème de Megaman 11 c’est qu’il ne propose que le minimum syndical, il aligne sans génie les mécaniques de gameplay qui ont fait l’âge d’or de la série et sans aucune passion.Les niveaux par exemple sont pour moitié très basiques et sans charme particulier, ne proposant que des décors ternes dans des intérieurs (sous terrain, base, hangar) et surtout sans vie.En comparaison de Megaman 8 qui est le dernier vrai épisode de la série (le 9 et le 10 étant des "revivals" de l’époque NES), il y a bien un gouffre entre ce premier et le 11 sur beaucoup d'aspects.Dans l’épisode 8 le monde de Megaman n’avait jamais été aussi vivant (c’était le premier épisode portée sur 32 bits quoi et dans une époque où Capcom avait encore beaucoup de considération pour son personnage)Rien que le stage d’introduction (justement) nous présentais un décors ultra coloré, avec des ennemis originaux super bien animés et surtout avec des petits détails qui donnaient vie au jeu pour prendre l’exemple des oiseaux robots qui fuient en masse au-dessus de Megaman lorsqu’on commence le stage.Toujours en comparaison, le 8 proposait aussi dans son ensemble des stages vraiment originaux qui multipliaient les gameplay : on avait ainsi droit à un passage de shoot em up avec Rush dans le stage de Tenguman et une partie en surf des neiges pour Frostman… C’est ce que j’attendais de retrouver dans le 11 !D’ailleurs le pauvre Rush dans Megaman 11 est vraiment là pour le fanservice juste histoire de dire qu’il existe tant on peut s’en passer dans 99% du jeu avec ses 2 pauvres transformations, alors qu’il était si présent dans Megaman 8 avec ses 6 fonctions qui lui permettait notamment de se transformer en moto !Et puis les niveaux du 8 étaient très soignés, très colorés, proposant toujours plusieurs décors différents, plusieurs sortent de gameplay. Il n’y avait pas un seul stage à jeter.Voilà ce que j’aurais voulu dire de Megaman 11 qui ne propose à contrario aucune folie, juste de quoi se dire qu’on joue bien à un nième épisode du robot bleu. Et c’est bien ça le gros problème.Alors oui il y a bien l’introduction de deux nouvelles fonctionnalités pour le personnage dans ce jeu : celle qui permet de charger toutes les armes des boss et celle qui permet de ralentir le temps, mais pour moi ce sont surtout des options qui ont été rajoutées pour ceux qui découvrent la série avec cet épisode car là aussi on peut largement s'en passer.C’est dommage car pourtant il y a bien parfois quelques éclairs d’originalité dans le jeu comme le stage de Torchman qui se passe dans un camps de scouts pour les mettools (les petits ennemis aux casques jaunes qui sont un peu les goombas de Megaman) qui est à mon sens le stage le plus original, cohérent et soigné dans ses décors en comparaison des 7 autres.En revanche pour les aspects positifs de cet épisode 11 je reconnais que l’animation des ennemis et boss sont soignées.Les boss principaux justement sont tous intéressants et restent impressionnants dans leurs attaques (surtout lorsqu’ils entament leur deuxième transformation) et c’est donc juste dommage qu’ils n’aient pas eu vraiment de stage qui leurs rendaient hommage.Pour le boss final malheureusement c’est le minimum syndical là aussi, c’est du vu et revu, sans parler du château de Willy qui ne propose que 2 niveaux sans aucun génie là non plus.Autre point décevant pour terminer mon avis c’est les musiques du jeu qui représentent à mes yeux la pire OST de la série tant je les ai trouvé inadaptées pour la plupart aux niveaux, hyper fades et inappropriées dans leur style à l’univers de Megaman.Voilà pour mon avis, alors je ne sais pas si ce Megaman 11 aura du succès, j’ai cependant un gros doute et à mon sens je crains qu’il représente réellement l’ultime et dernier épisode avant de repartir dans l'oubli et en faisant en plus partie malheureusement des plus mauvais épisodes de la série, le comble !Si je devais donner une note globale à ce jeu se serait 6.5/10 en précisant que je suis vraiment un fan de cette licence et donc ayant des exigences plus importantes qu’un néophyte qui sera probablement plus indulgent sur ce jeu.