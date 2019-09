FFVII Remake : un nouveau trailer jeudi

A ceux qui craignaient quese contente du minimum pour cette semaine du TGS, à savoir une présence sur les stands et de nouvelles informations annoncées sur le cast de la Shinra (l'occasion de voir le nouveau rendu des Turks), sachez que nous aurons également droit au plus important : un nouveau trailer tombera ce jeudi 12 septembre.Faute de mieux, on vous met en attendant la vidéo de la démo GamesCom, tout juste publiée par Gamersyde, remontrant le fameux boss Scorpion.