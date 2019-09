HAL Laboratory planche sur un nouveau Kirby HAL Laboratory planche sur un nouveau Kirby

Difficile d'être surpris en apprenant que Kirby ne va pas se contenter d'un seul essai sur Switch, HAL Laboratory confirmant le développement d'un nouveau projet avec une vague de recrutement pendant tout ce mois de septembre, l'équipe souhaitant ratisser large pour une suite qui on l'espère sera un peu plus ambitieuse que Star Allies sur les ajouts et le contenu (encore que le titre s'est amélioré sur ce point via son suivi gratuit).



Encore aujourd'hui, la petite boule rose reste l'un des personnages les plus populaires de Nintendo dans le domaine de la plate-forme (hors Mario évidemment) avec environ 2,6 millions d'unités écoulées pour le premier épisode Switch (chiffres qui datent d'avril dernier), le plaçant dans le top 3 des plus gros succès de la série.