Konami compte bien poursuivre les projets consoles (et le retour d'anciennes franchises) Konami compte bien poursuivre les projets consoles (et le retour d'anciennes franchises)

Il y a quelques années, durant la fameuse affaire Metal Gear Solid V, nous pensions faire face à un dur divorce entre Konami et le secteur JV, ce qui fut confirmé un temps quand le catalogue tournait exclusivement autour de jeux de sports (donc PES et leur gamme baseball), au point que personne ne faisait confiance aux représentants qui tentaient de rassurer un peu sur l'avenir.



Puis, en dehors de Yu-Gi-Oh et de quelques compilations, nous avons eu Metal Gear Survive sur lequel on ne va pas revenir, mais aussi Super Bomberman R en rappelant qu'un Contra : Rogue Ops un peu moche mais peut-être très sympa doit sortir le 26 septembre. Et cette inversion de la tendance ne risque visiblement pas de s'arrêter.



Car lors d'un entretien accordé à GamesIndustry, Masami Saso (boss de Konami Europe) a signalé que la stratégie actuelle de Konami avait bien en vue le secteur mobile et une percée dans l'eSport. Pour autant, même si les productions sur consoles de salon peuvent aujourd'hui moins rapporter que d'autres marchés, elles restent le nerf de la guerre pour une bonne et simple raison : les consoles sont l'endroit principal pour pousser des licences auprès d'un énorme public, avant de pouvoir éventuellement transférer les marques sur du mobile (ou du pachinslot).



« Même avec de nouveaux marchés, nous pensons que les jeux sur consoles haut de gamme restent la chose la plus importante. Nous devons mettre des idées et des choses innovantes sur consoles avant de pouvoir les appliquer à d'autres appareils. Nous allons donc déployer des efforts considérables et prévoyons d'accroître notre catalogue. Outre des titres comme Yu-Gi-Oh et PES, nous allons prochainement travailler sur des projets issus de licences mondialement connues. »