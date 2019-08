[LEAK] Aladdin et Le Roi Lion 16-bits vont s'offrir une compilation en fin d'année

Un peu plus de trois ans après l'abandon du marché JV sur PC et consoles, Disney tentera apparemment de faire un léger retour en fin d'année avec une compilation des jeuxettirés de l'ère 16-bits, et plus exactement les versions MegaDrive (Virgin Interactive) avec un rendu original, un filtre HD et quelques options de confort comme du rembobinage ou, inversement, un mode auto qui permettrait de traverser certaines zones un peu plus chaudes que les autres.L'information aurait donc fuitée depuis une conférence GameStop (normalement privée) et malheureusement, la version Snes signée Capcom ne semble pas être au programme.Toujours est-il que ce retour est assez inattendu, mais peut-être que Disney souhaite simplement surfer sur les récents films Live, tandis que certains se demandent si le géant n'a pas également en tête d'intégrer du JV sur sa future plate-forme Disney+.