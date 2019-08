Square Enix : Yoko Taro (NieR) devrait bientôt annoncer son nouveau projet Square Enix : Yoko Taro (NieR) devrait bientôt annoncer son nouveau projet

Dans la dernière édition d'un podcast conjoint entre V-Jump et Famitsu où les invités ont coutume de parler de tout et n'importe quoi (dans l'industrie JV en tout cas), Yosuke Saito de Platinum Games a pris un malin plaisir à taquiner le pauvre Yoko Taro sur son prochain jeu encore inconnu du public, ce dernier n'étant pas apte à pouvoir livrer quoi que ce soit, se contentant de dire que ça se passera à nouveau du coté de Square Enix, et que nous devrions avoir des nouvelles très bientôt.



Vu le timing, une annonce en période de TGS est envisageable et reste donc à spéculer d'ici là. Car même si c'est souhaitable par la communauté, difficile de parier toutes ses billes sur un nouveau NieR (Platinum a déjà trois gros projets sur le feu), sachant que même si Saito semble avoir des infos sur le projet, rien ne dit que l'on parle ici du très discret Babylon's Fall.



On ose quand même rappeler que Yoko Taro, c'est également Drakengard...