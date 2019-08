Cyberpunk 2077 : le RDV fixé au 30 août Cyberpunk 2077 : le RDV fixé au 30 août

On le savait déjà : c'est lors de la PAX West que CD Projekt va enfin dévoiler la nouvelle présentation de gameplay de Cyberpunk 2077, seulement vue à l'heure actuelle en behind-close-door à l'E3 comme à la GamesCom.



Et l'équipe précise aujourd'hui que le RDV est plus exactement pris pour le vendredi 30 août à 20h00 (heure française) pour suivre un Live avec 15 minutes de gameplay, accompagné de quelques interviews maisons pour récupérer de nouvelles informations.



(Note : même si ça ne change rien pour nous, le Live sera effectué depuis Varsovie, CDPR étant finalement dans l'impossibilité de se rendre à la PAX West)