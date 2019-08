THQ Nordic : Saints Row V, Death Island 2, TimeSplitters et deux nouveaux rachats de studios THQ Nordic : Saints Row V, Death Island 2, TimeSplitters et deux nouveaux rachats de studios

Peu avant la GamesCom, THQ Nordic s'éveille soudainement pour nous balancer une poignée d'informations officielles sur son avenir, incluant des annonces fraîches :



- Saints Row V, c'est enfin officiel dans les locaux de Volition. Outre le cas Agents of Mayhem, il s'agit du véritable retour de la franchise six ans après le quatrième épisode.

- Steve Ellis, l'un des créateurs de la série TimeSplitters, travaille avec THQ Nordic pour faire revenir la série. On ne sait pas encore si l'on parle d'un remaster ou d'une suite.

- Dead Island 2 existe toujours mais désormais sans Sumo Digital : c'est Dambusters Studios de Deep Silver qui récupère le chantier de cette arlésienne, tout en devenant responsable de l'avenir complet de la série.



- THQ Nordic sortira deux AAA durant la prochaine année fiscale (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021).



- Rachat du studio Milestone, créateur de WRC, Moto GP et Ride.

- Rachat de Gunfire, studio qui avait pris en main a licence Darksiders depuis quelques temps (Deathinitive Edition du 2 et Darksiders III).