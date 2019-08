Activision : de nouveaux remasters en préparation, et un Sekiro qui approche des 4 millions Activision : de nouveaux remasters en préparation, et un Sekiro qui approche des 4 millions

Maison-mère de FromSoftware, Kadokawa annonce avoir écoulé 3,8 millions d'unités de Sekiro : Shadows Die Twice en à peu près quatre mois (à la date arrêtée du 30 juin), ce qui reste moins que Dark Souls III qui n'a eu besoin que d'un mois pour tourner autour des 3 millions, mais ça reste exemplaire pour une nouvelle licence qui n'essaye pas vraiment de ratisser large vu son challenge.



De quoi en tout cas donner un peu plus de poids à Activision qui a bien besoin de renouveler son catalogue après l'abandon de Destiny, et l'éditeur nous annonce d'ailleurs qu'ils vont tenter de nouveaux remasters à l'avenir (après Crash Trilogy, CTR et Spyro) mais également des titres bien inédits basés sur d'anciennes licences.