GamesCom : aperçu de la conférence (dont Death Stranding) + nouvelle présentation de Stadia GamesCom : aperçu de la conférence (dont Death Stranding) + nouvelle présentation de Stadia

Les plans de la GamesCom continuent de se dessiner à quelques semaines de l'ouverture avec deux nouveaux RDV notifiés sur le carnet : Death Stranding est assuré d'être présent à la conférence de Geoff Keighley le 19 août avec du Kojima à la barre et un nouvel aperçu de son projet, tandis que SEGA promet d'annoncer pendant cette période un nouveau AAA (qui n'est pas le futur Creative Assembly on précise).



De manière précise, voilà comment se présentera le programme de lundi 19 août.



17h00 : Inside Xbox



19h00 : Nouvelle conférence Google Stadia.



20h00 : Conférence d'ouverture par Geoff Keighley



La conférence en question accueillera au moins 16 représentants :



- 2K

- Activision

- Bandai Namco

- Bungie (Destiny 2 : Bastion des Ombres)

- Capcom

- Electronic Arts (Need for Speed ?)

- Epic Games

- Google Stadia

- Deep Silver

- T2 Private Division (Disintegration)

- SEGA

- Square Enix

- Sony Interactive (Death Stranding)

- THQ Nordic

- Ubisoft

- Xbox Game Studios