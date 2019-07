Monster Hunter World atteint les 13 millions Monster Hunter World atteint les 13 millions

Monster Hunter World continue de s'élever dans son statut de plus grand succès de l'histoire de Capcom avec désormais 13 millions d'unités écoulés à travers le monde, ce chiffre mixant comme de coutume les exemplaires boîtes (livrés) et les ventes dématérialisées.



Cet épisode qui n'a pas encore terminé sa carrière, vu la grosse extension à venir en septembre, continue donc de creuser l'écart avec le numéro 2 des ventes dans la carrière de l'éditeur, à savoir Resident Evil 5 et ses 7,5 millions de ventes (*).



(*) Chiffres PC/PS3/360, le classement comptant séparément tout ce qui tient des versions Super, Ultra, HD, Remaster, etc.



Pour fêter cela, Capcom offrira un nouveau pack d'items pour tous les joueurs qui se connecteront entre le 25 juillet et le 29 août, dont le contenu peut être retrouvé dans le visuel ci-dessous.