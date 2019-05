MegaDrive Mini : 30 jeux sont désormais connus MegaDrive Mini : 30 jeux sont désormais connus

SEGA nous dévoile 10 autres jeux inclus dans la future MegaDrive Mini avec quelques belles perles comme Phantasy Star IV ou encore La Légende de Thor, tout en montrant que Capcom répondra présent avec notamment Street Fighter II : Special Champion, Mega Man : The Wily Wars et Ghouls'n Ghosts.



Un mot du coté des japonais qui s'offriront en exclusivité du Yu Yu Hakusho, The Revenge of Shinobi et plus anecdotiquement Mega Q : Party Quiz.



Les 30 jeux de la MegaDrive Mini (sur 40) :



- Sonic the Hedgehog

- Ecco the Dolphin

- Castlevania Bloodlines

- Space Harrier 2

- Shining Force

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- ToeJam & Earl

- Comix Zone

- Altered Beast

- Gunstar Heroes



- Castle of Illusion

- World of Illusion

- Thunder Force III

- Super Fantasy Zone

- Shinobi III

- Streets of Rage 2

- Sonic the Hedghehog 2

- Probotector

- Landstalker

- Earthworm Jim



- Mega Man : The Wily Wars

- Street Fighter II' : Special Champion Edition

- Phantasy Star IV

- La Légende de Thor

- Sonic Spinball

- Wonder Boy in Monster World

- Golden Axe

- Ghouls's Ghosts

- Alex Kidd in the Enchanted Castle

- Vectorman



En attendant de connaître les dix derniers jeux, sachez tout de même que des manettes compatibles à 6 boutons se retrouveront dans les bacs de Retro-Bit dès le mois d'août, juste avant le lancement de la machine toujours prévu le 19 septembre à 79,99€, incluant deux manettes (à 3 boutons).