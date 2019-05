Square Enix : des objectifs de ventes moindres cette année, mais de nouvelles annonces en vue Square Enix : des objectifs de ventes moindres cette année, mais de nouvelles annonces en vue

En marge de ses résultats fiscaux (en hausse sur le CA, en baisse sur le bénéfice), Square Enix a apporté quelques petites données à grignoter, notamment le fait que NieR Automata continuait son beau chemin sur la longueur (4 millions désormais), que le lancement de Kingdom Hearts III était considéré comme un beau succès, que Octopath Traveler résistait avec le temps, et que Left Alive était très décevant dans ses ventes. Et heureusement d'ailleurs.



Et l'avenir sinon ? Alors déjà il faut savoir que pour l'année fiscale en cours (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020), Square Enix compte vendre moins de jeux que d'habitude, soit très exactement 18,27 millions, donc moins que la précédente (26,55 millions) ou encore celle d'avant (23,74 millions).



Il ne faut pas commencer à craindre une échappée du pourtant attendu FFVII Remake car tout porte à croire que l'éditeur a tout simplement l'intention de sortir moins de productions durant cette période, où l'on remarque notamment le gros silence autour des filiales occidentales (dont les dernières performances sont décevantes).



Le programme sera d'ailleurs bientôt connu puisque, en oubliant les portages sur le chemin, Square Enix compte sortir l'essentiel de ses cartouches dans la deuxième moitié de cette période fiscale, donc fin d'année au mieux, début 2020 au plus tard. Nous n'aurons d'ailleurs pas trop longtemps à attendre pour en voir la couleur : des annonces sont promises durant l'E3 2019, mais également ce mois-ci.