Wolfenstein : Youngblood va adopter une structure plus ouverte grâce à Arkane Studios

Probablement triste après les échecs commerciaux deet(deux très bons jeux pourtant), Arkane Studios est actuellement en train de se revitaliser du coté d'une autre IP importante pour Bethesda puisque nous apprenons que le groupe participe activement au développement de, attendu le 26 juillet prochain sur PC, PS4, One et Switch.Conséquence ? Cette « suite » indirecte va répondre au talent du studio pour adopter une structure plus ouverte que les autres épisodes de la série :Vendu moins cher (30€), cet épisode proche du stand-alone aura donc une campagne plus courte que les deux premiers, mais avec une meilleure replay-value, notamment par la présence d'un mode coopération.