Gameloft : premier tiers à valider la compatibilité Xbox Live pour ses jeux mobiles

Récemment, Microsoft a annoncé vouloir intégrer le système Xbox Live dans tous les supports possibles, à la simple demande des développeurs qui bénéficieront gratuitement d'un nouveau SDK permettant de rajouter les features qu'ils souhaitent, comme une compatibilité des succès, la liste d'amis et autres.Déjà disponible sur Switch danset prochainement avecsur le même support (via MAJ), la plate-forme a également pour but d'intégrer le mobile et c'est Gameloft qui est le premier tiers à répondre à l'appel en annonçant l'arrivée d'une MAJ dans le courant de l'année aussi bien sur iOS que Android pour les trois jeux suivants :Ces trois jeux auront donc des succès à valider sur votre Gamertag, ainsi qu'un nouveau système de classement spécial Xbox Live (pour toute la communauté ou uniquement vos amis).