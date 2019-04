Kingdom Hearts III : le Critical Mode dès demain Kingdom Hearts III : le Critical Mode dès demain

Par le biais du compte Twitter officiel de la franchise, Square Enix signale au peuple que le mode de difficulté ultime de Kingdom Hearts III (le « Critical Mode » donc) débarquera demain en MAJ évidemment gratuite.



Si le challenge sera indéniablement au rendez-vous, on rappelle que l'équipe a promis davantage de changement par rapport aux précédents épisodes, avec une expérience voulue « plus technique » et bien plus basée sur le timing. Nous verrons ça ce mardi.



D'autres DLC (certains payants) arriveront d'ici la fin d'année.