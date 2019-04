Charts Japon : la PS4 continue sa chute

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 avril 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Coté Software :Le spin-off den'attire pas autant les troupes qu'un épisode canonique, avec donc 55.000 ventes, soit moitié moins que le 5 qui était déjà en recul même s'il a bénéficié de ventes sur la longueur pour terminer dans les 300.000.Les deux autres entrées profitent de bonnes places uniquement par le manque de grosses sorties, aussi bienque l'énième portage de(qui fait d'ailleurs autant sur Switch que sur PS4 à l'époque).Coté Hardware :Alors que la Switch rehausse un peu les épaules pour n'être qu'à un palier des 8 millions, la PS4 accuse sérieusement le coup et s'effondre de plus en plus pour approcher dangereusement la barre des 10.000 unités. De grosses cartouches arrivent certes, mais pas de suite et il faudra donc attendre la fin d'année pour voir les choses s'arranger.