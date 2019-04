Kotaku : le prochain Assassin's Creed (2020) se déroulerait bien durant l'ère Vikings

Il y a quelques jours, un joueur dea mis en avant l'existence d'un poster affiché in-game, semblant avoir lien avec la franchisepar la présence d'une pomme d'Eden, tout en suggérant que le cadre serait cette fois du coté des Normands.Ubisoft n'en est pas à son premier teaser du même genre, et sachez que Jason Schreier de Kotaku a justement confirmé que, quelques mois avant la sortie de, deux sources proches d'Ubisoft lui ont non seulement confirmé qu'il y aura bien unà la sauce Vikings, mais qu'il s'agira en fait du prochain épisode à venir en 2020, donc probablement en cross-gen commeil y a bientôt six ans. De quoi être surpris puisque tout portait à croire que le nouveau cru prendrait pour place la Rome Antique, et ce serait donc un joli « rebond » en avant de se retrouver soudainement entre le VIIIe et le XIe siècle.Rien ne dit encore que la confirmation se fera au prochain E3, façon « one more thing », et de toute façon, les fans ont de quoi patienter d'ici là avec le suivi d'qui doit encore accueillir sa dernière extension en trois parties, basée sur le peuple Atlantes (de l'Atlantide, on précise).